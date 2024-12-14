Минобороны РФ сообщило об отражении группировкой "Центр" четырех контратак ВСУ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), группировка "Центр" отразила четыре украинские контратаки, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражена контратака ВСУ, потери армии Украины составили: до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три единицы артиллерийского вооружения.

Группировка войск "Центр" отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, три 152 мм гаубицы "Мста-Б" и три 122 мм гаубицы Д-30", - сказали военные.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 12 единиц артиллерийского вооружения и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили: до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка и Волчанск Харьковской области", - заявили в военные.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии составили: до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области, - сказали в ведомстве. - ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля".