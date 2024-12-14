В Минздраве заявили, что российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина против рака на мРНК-платформе для каждого пациента будет обходиться государству примерно в 300 тыс. рублей; для пациентов она должна быть бесплатной, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

"Все онкологические препараты, особенно вначале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого. И мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. На потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду - для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", - сказал Каприн в эфире "Радио России" в субботу.

Ранее в СМИ со ссылкой на Каприна сообщалось, что в России проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - мРНК-вакцина. По его словам, она разрабатывается совместно с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александром Гинцбургом. В процессе создания такой вакцины будет проводиться забор опухолевых клеток у конкретного пациента, создаваться паспорт опухоли, далее специальная программа будет конструировать дизайн персонализированной вакцины, и затем на его основе будет синтезироваться вакцина.