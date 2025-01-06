Поиск

В Минздраве предупредили о мошенниках, приглашающих к участию в испытаниях онковакцины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Главный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн предупредил о том, что мошенники рассылают приглашения поучаствовать во втором этапе клинических испытаний противораковой вакцины.

"В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", - говорится в сообщении в его телеграм-канале в понедельник.

По его словам, злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора.

Каприн отметил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными. "Мы никогда не берем оплату за участие, консультации или другие действия, связанные с исследованиями", - напомнил он.

В РоссииВ Минздраве заявили, что российская вакцина от рака должна быть бесплатнойЧитать подробнее

Онколог добавил, что ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента. "Мы не организуем никаких "вторых этапов" или "ускорений процессов" через мессенджеры или социальные сети", - отметил Каприн.

Ранее он сообщил, что Минздрав и Росздравнадзор разрешили набор группы для проведения клинических исследований вакцины "ЭнтероМикс".

20 декабря Каприн сообщил, что набор кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования вакцины временно приостановлен из-за большого количества запросов.

Минздрав РФ Андрей Каприн ЭнтероМикс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 января

Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Крыма обнаружили два новых выброса мазута

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 118 тыс. тонн песка с мазутом собрали на черноморском побережье Кубани

Более 118 тыс. тонн песка с мазутом собрали на черноморском побережье Кубани
Разлив мазута в Керченском проливе

Ограничительные сети начали устанавливать на Кубани для защиты пляжей от мазута

Ограничительные сети начали устанавливать на Кубани для защиты пляжей от мазута

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС
Разлив мазута в Керченском проливе

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом
Военная операция на Украине

Российская армия взяла под контроль город Курахово в Донбассе

У православных верующих наступил рождественский сочельник

У православных верующих наступил рождественский сочельник

Семь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам

Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе150 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии141 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5661 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });