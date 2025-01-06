В Минздраве предупредили о мошенниках, приглашающих к участию в испытаниях онковакцины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Главный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн предупредил о том, что мошенники рассылают приглашения поучаствовать во втором этапе клинических испытаний противораковой вакцины.

"В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", - говорится в сообщении в его телеграм-канале в понедельник.

По его словам, злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора.

Каприн отметил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными. "Мы никогда не берем оплату за участие, консультации или другие действия, связанные с исследованиями", - напомнил он.

Онколог добавил, что ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента. "Мы не организуем никаких "вторых этапов" или "ускорений процессов" через мессенджеры или социальные сети", - отметил Каприн.

Ранее он сообщил, что Минздрав и Росздравнадзор разрешили набор группы для проведения клинических исследований вакцины "ЭнтероМикс".

20 декабря Каприн сообщил, что набор кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования вакцины временно приостановлен из-за большого количества запросов.