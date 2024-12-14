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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Предполагаемый серийный поджигатель задержан в Приморье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов и повреждения имущества на территории города Большой Камень Приморского края, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчина повредил окна и поджег входную группу отделения одного из банков в городе Большой Камень. После этого мужчина совершил еще несколько поджогов на территории города. Отмечается, что пострадавших нет.

Задержан был ранее судимый за имущественное преступление 23-летний житель города Арсеньева. Злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приморский край Большой Камень Приморье
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