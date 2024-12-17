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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Пострадавший при обрушении горных пород скончался в Приморье

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рабочий, пострадавший при обрушении горных пород на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Приморье, скончался, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Приморского края.

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"В Дальнегорске произошло ЧП. Обвал на руднике Южный. Пострадал один рабочий. Сотрудники скорой медицинской помощи по дороге в больницу зафиксировали клиническую смерть, начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но 51-летний мужчина умер в машине, не доехав до больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, обвал произошел на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе. Во время горного удара с обвалом на месте происшествия находились 11 человек. Восемь из них эвакуировались самостоятельно, еще двое оставались на месте с пострадавшим ждать спасателей. Вскоре спасатели подняли всех троих на поверхность.

Прокуратура Дальнегорска организовала проверку безопасности при работе на руднике, а также соблюдения трудовых прав сотрудников.

Приморье Дальнегорск Минздрав
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