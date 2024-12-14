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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Без тепла и электричества осталась часть Тарусы в Калужской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Значительная часть Тарусы (город в Калужской области) осталась без электроснабжения из-за аварийного отключения распределительной подстанции на улице Пролетарской, сообщил глава администрации Тарусского района Михаил Голубев на своей странице Вконтакте.

"Также произошла остановка двух котельных и станции второго подъема воды. На данный момент аварийная бригада РЭС нашла причину. В ближайшее время неисправность устранят", - написал он в субботу.

Полностью восстановить тепло- и водоснабжение планируют к 19:00 мск. Время восстановления электроснабжения не уточняется.

Таруса Калужская область
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