Якушев избран секретарем Генсовета "Единой России"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный совет "Единой России" в субботу принял решение об избрании Владимира Якушева секретарем Генсовета партии. Решение принято в рамках работы 22-го съезда "Единой России".

До настоящего момента Якушев занимал должность временно исполняющего секретаря Генсовета, сменив, таким образом, Андрея Турчака, который стал губернатором Республики Алтай.

На съезде обновлены Высший и Генсовет партии.

В частности, в состав Высшего совета введен врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, депутат Госдумы Герой России Дмитрий Саблин, а также ряд участников СВО.

Состав Генсовета также обновлен, в частности, за счет участников СВО. В него включен военный корреспондент Герой России Евгений Поддубный.