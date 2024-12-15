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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

В "Единой России" объяснили сокращение президиума Генсовета

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сокращение состава президиума Генерального совета "Единой России" позволит оперативнее решать рабочие вопросы, заявил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

"Движемся системно, пошагово. У каждого, кто вошел в состав президиума, понятный функционал - он связан с их основной деятельностью. Сокращение состава даст возможность чаще встречаться очно и проговаривать рабочие моменты с каждым лично, решать их намного более оперативно", - процитировали в пресс-службе "Единой России" слова Якушева.

Генеральный совет в субботу по итогам съезда партии принял решение сократить президиум Генсовета до 14 человек, сообщили в пресс-службе.

В РоссииЯкушев избран секретарем Генсовета "Единой России"Читать подробнее

Кроме Якушева, в обновленной структуре руководитель фракции Единой России в Госдуме Владимир Васильев - он остался на позиции заместителя секретаря, Александр Грибов - курирует взаимодействие партии с правительством и администрацией президента, руководитель ЦИК партии Александр Сидякин, а также восемь руководителей межрегиональных координационных советов (МКС).

Также в президиум Генсовета включили руководителей объединения сторонников "Единой России" и "Молодой Гвардии".

До принятия этого решения президиум включал 35 человек.

Владимир Якушев Единая Россия
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