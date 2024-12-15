Восемь населенных пунктов в КЧР остались без газа из-за аварии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Восемь населенных пунктов Прикубанского района Карачаево-Черкесии отключены от газоснабжения на время аварийно-восстановительных работ на участке газопровода, сообщил глава республики Рашид Темрезов в воскресенье.

"В Прикубанском районе ведутся аварийно-восстановительные работы на участке межпоселкового газопровода в районе с. Знаменское. В связи с этим отключены от газоснабжения восемь населенных пунктов Прикубанского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Темрезов добавил, что на время ремонта решено снизить объемы газа и в котельных Черкесска.

По его словам, сейчас активно идут ремонтно-восстановительные работы. "На месте прорыва находятся члены правительства КЧР, над скорейшим возобновлением подачи газа работают специалисты газовой службы - АО "Газпром газораспределение Черкесск". Сил и техники достаточно, есть необходимый резерв", - отметил глава республики.

В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск" "Интерфаксу" уточнили, что без газа временно остались населенные пункты Койдан, Абазинка, Николаевское, Знаменка, Пристань, Привольное, Ильичевское и Пригородное.