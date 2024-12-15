Подачу газа возобновили в отключенных из-за аварии населенных пунктах КЧР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

Как сказал собеседник агентства, давление восстановлено, началась подача газа.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал в своем телеграм-канале, что восемь населенных пунктов в Прикубанском районе республики были временно отключены от газоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на участке межпоселкового газопровода утром в воскресенье. Он отмечал, что на время ремонта решено было снизить также объемы газа и в котельных Черкесска.

В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск" "Интерфаксу" уточняли, что без газа временно остались населенные пункты Койдан, Абазинка, Николаевское, Знаменка, Пристань, Привольное, Ильичевское и Пригородное.