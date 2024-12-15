Судно с топливом терпит бедствие недалеко от Керченского пролива

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Судно "Волгонефть 212" терпит бедствие в восьми километрах от берега около Керченского пролива, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Утром поступило сообщение, что в 8 км перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом "Волгонефть 212" с припиской в порту Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на борту находятся 13 членов экипажа. Груз - около 4,3 тысяч тонн мазута. К месту направлено спасательное судно.