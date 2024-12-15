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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Вертолет МЧС направили на помощь терпящему бедствие в Керченском проливе судну

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 направили на помощь экипажу танкера, терпящему бедствие в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Крыму в воскресенье.

"Ми-8 МЧС России со спасателями "Крым-Спас" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива, где находится грузовое судно "Волгонефть 212" и чей экипаж ранее запросил помощи", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что из Керчи также вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.

В ведомстве добавили, что танкер поврежден из-за сильного ветра и волнения моря до 7 баллов. Экипаж запросил помощи.

Ранее в воскресенье в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили о терпящем бедствие судне в Керченском проливе. Оно перевозит около 4,3 тысячи тонн мазута, на его борту находятся 13 членов экипажа. Порт приписки судна - Санкт-Петербург.

Керченский пролив
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