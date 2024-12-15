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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Пушкино в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Минобороны
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