Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Пушкино в ДНР.