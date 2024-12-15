Российские военные уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Военные РФ сообщили об уничтожении радиолокационной станции AN/MPQ-65 и четырех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot вооруженных сил Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 146 районах.