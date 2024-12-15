Разлив топлива зафиксирован на месте ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе

Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Разлив топлива зафиксирован на месте происшествия с танкерами "Волгонефть 212" и " Волгонефть 239" в Керченском проливе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве уточнили, что принимаются меры к ликвидации розлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России.

В воскресенье в Керченском проливе отмечается сильный ветер и шторм до 7 баллов.

Сообщалось, что терпящее бедствие судно "Волгонефть 212" перевозит около 4,3 тысячи тонн мазута, на его борту находятся 13 членов экипажа. Порт приписки судна - Санкт-Петербург.

Позднее сообщалось о повреждении еще одного танкера - "Волгонефть 239", на борту которого находятся 14 членов экипажа.

На помощь направлены два вертолета и два буксира.