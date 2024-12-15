Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Неизвестна судьба четырех моряков после аварии у Керченского пролива

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным данным, до сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек после повреждения танкеров у Керченского пролива, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

В РоссииОдной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловияхОдной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловияхЧитать подробнее

"В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные моряки либо подняты на борт проходящих мимо буксиров, либо остаются на поверхности воды.

Спасательная операция продолжается, добавили в экстренных службах.

По данным МЧС, судно "Волгонефть 212", получившее повреждения в Керченском проливе во время шторма, село на мель, "Волгонефть 239" - легло в дрейф.

Керченский пролив Волгонефть 212 Волгонефть 239
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб после аварии с танкером в Керченском проливе

Разлив топлива зафиксирован на месте ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе

Разлив топлива зафиксирован на месте ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе

Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях

Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях

Один поврежденный в Керченском проливе танкер сел на мель, второй лег в дрейф

Три беспилотника атаковали Грозный

Эвакуированы девять членов экипажа поврежденного судна в Керченском проливе

Еще одно судно терпит бедствие в Керченском проливе

Вертолет МЧС направили на помощь терпящему бедствие в Керченском проливе судну

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Судно с топливом терпит бедствие недалеко от Керченского пролива

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии99 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });