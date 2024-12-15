Неизвестна судьба четырех моряков после аварии у Керченского пролива

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным данным, до сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек после повреждения танкеров у Керченского пролива, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные моряки либо подняты на борт проходящих мимо буксиров, либо остаются на поверхности воды.

Спасательная операция продолжается, добавили в экстренных службах.

По данным МЧС, судно "Волгонефть 212", получившее повреждения в Керченском проливе во время шторма, село на мель, "Волгонефть 239" - легло в дрейф.