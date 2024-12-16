Сергея Боярского предложили избрать главой комитета ГД по информполитике
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности предложила избрать Сергея Боярского председателем комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Соответствующий проект постановления размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.
Должность председателя комитета стала вакантной после ухода Александра Хинштейна, назначенного врио губернатора Курской области.
Соответствующий проект постановления Госдума, как ожидается, рассмотрит во вторник.