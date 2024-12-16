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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Сергея Боярского предложили избрать главой комитета ГД по информполитике

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности предложила избрать Сергея Боярского председателем комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Соответствующий проект постановления размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Должность председателя комитета стала вакантной после ухода Александра Хинштейна, назначенного врио губернатора Курской области.

Соответствующий проект постановления Госдума, как ожидается, рассмотрит во вторник.

Госдума Александр Хинштейн Курская область Сергей Боярский
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