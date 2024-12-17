Комитет Госдумы по информационной политике возглавил Сергей Боярский

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за избрание единоросса Сергея Боярского председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Должность председателя комитета стала вакантной после ухода Александра Хинштейна на пост врио врио губернатора Курской области.

До сих пор Боярский был первым заместителем председателя этого комитета. Избрать его председателем 16 декабря предложила думская комиссия по регламенту.