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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Путин назвал героями российских участников Паралимпиады в Париже

При этом он отметил, что атмосфера парижских Игр была далека от праздника спорта

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Олимпиада и Паралимпиада в Париже были далеки от настоящего праздника спорта и определяющих его ценностей, но российские спортсмены, столкнувшиеся с множеством ограничений, показали на соревнованиях выдающиеся результаты, заявил президент Владимир Путин, вручая госнаграды членам паралимпийской команды России.

"Сама атмосфера парижской Паралимпиады, также как и Олимпиады, надо признать это, была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей - равенства, дружбы, взаимного уважения культуры, традиций, честной спортивной борьбы", - сказал он.

Российским участникам, отметил президент, пришлось выступать не только в статусе нейтральных спортсменов, но и вся сборная страны сталкивалась со множеством ограничений. "Вместе с тем, вся страна, уверяю вас, вся страна всегда была с вами, уверен, и в ваших сердцах и помыслах вы всегда думали о своей Родине", - сказал президент.

Путин отметил, что страна не просто гордится своими спортсменами, но искренне и глубоко восхищается ими. "Для миллионов людей сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью бесконечно вдохновляет", - сказал он, отметив, что российские паралимпийцы - уникальные люди, герои и в спорте, и в жизни.

Президент пообещал, что Россия всегда была и останется верна идеалам развития спорта и продолжит активно их продвигать в стране и за рубежом.

Он также заявил, что вопросам развития адаптивного спорта будет посвящено ближайшее заседание президентского Совета по физкультуре и спорту.

Паралимпиада Владимир Путин Париж ОИ-2024
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