В ОКР заявили, что паралимпийцы не подписывали компрометирующих документов для допуска к Играм

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Никто из российских паралимпийцев, которые могут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в Париже, не подписывал компрометирующих документов и деклараций для допуска, сообщил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

"Все спортсмены Паралимпийской команды, которые смогли пройти на Паралимпийские игры, они настоящие патриоты нашей страны. (...) Ни один из спортсменов, которые участвуют в этих играх, не подписывал никаких деклараций или других компрометирующих документов", - сказал Поздняков в среду по итогам презентации нового проекта ОКР "Олимпийский резерв - детям лучшее".

"К сожалению, такой подход продемонстрировали не все международные спортивные федерации, что и не позволило нашей олимпийской команде, большому количеству олимпийцев, принять участие в соревнованиях", - добавил он.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал участие 90 российских нейтральных атлетов в Паралимпиаде 2024 года в Париже. Они не будут упомянуты в таблице медалей и принимать участие в церемонии открытия или закрытия игр.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.