Суд утвердил мировую по иску о взыскании с экс-бенефициаров "Открытие холдинга" 7,3 млрд руб. убытков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 4 декабря утвердил мировое соглашение по иску конкурсного управляющего АО "Открытие холдинг" Марии Булатовой о взыскании с троих бывших бенефициаров и одной компании в пользу холдинга 7,3 млрд рублей убытков.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд прекратил производство по иску Булатовой о взыскании с бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, экс-гендиректора компании "Открытие брокер" Александра Бухарина, Александра Несиса и компании Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd Несиса солидарно в пользу АО "Открытие холдинг" 7,3 млрд рублей убытков.

В документе говорится, что заключение мирового соглашения и его условия единогласно одобрены всеми кредиторами холдинга на собрании, которое состоялось в начале декабря.

ICT и Несис заключают мировое соглашение с целью прекращения спора, но при этом не признают утверждение АО "Открытие холдинг" о том, что они являлись контролирующими лицами холдинга. "Они также заявляют, что мировое соглашение не означает признания ими иных заявленных требований, равно как и обстоятельств, на которых они основаны", - отмечается в соглашении.

По условиям соглашения, холдинг в лице конкурсного управляющего полностью отказывается от требований ко всем ответчикам.

В свою очередь, ICT и Несис солидарно обязуются уплатить АО "Открытие холдинг" 1,4 млрд рублей в срок не позднее 45 календарных дней с момента утверждения соглашения.

В случае, если определение суда об утверждении мирового будет обжаловано в Арбитражный суд Московского округа, то обязательство ICT и Несиса по оплате этой суммы должно быть исполнено в срок не позднее 100 календарных дней с момента утверждения документа.

ICT и Несис также одновременно с подписанием соглашения обеспечивают заключение поручителем - ООО "СмартФинТех" договора солидарного поручительства в обеспечение исполнения их обязательств по мировому соглашению со сроком исполнения требования поручителем в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления.

Одновременное подписание мирового соглашения и договора поручительства является существенным условием мирового, подчеркивается в документе.

Стороны гарантируют, что на дату подписания мирового были получены все необходимые согласия, одобрения и решения, требуемые в соответствии с учредительными документами сторон и действующим законодательством.

Определение об утверждении мирового соглашения в соответствии с законодательством может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Это повторное рассмотрение дела.

Предыдущие судебные решения

Ранее сообщалось, что кассационный суд 26 августа отменил судебные акты нижестоящих инстанций по иску о взыскании в пользу холдинга 7,3 млрд рублей убытков. В отмененной части дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Во взыскиваемую сумму 7,3 млрд рублей вошли 3,1 млрд рублей основного долга, остальное - проценты.

При этом кассационный суд 26 августа подтвердил решение о признании недействительным платежа компании Accles Holdings Limited, совершенного 18 июня 2019 года, в пользу АО "Открытие холдинг" в размере 910 млн рублей, а также о восстановлении задолженности этой компании перед холдингом по договору займа от 5 июня 2015 года на сумму 910 млн рублей.

Заявления конкурсного управляющего "Открытие холдинга" Булатовой о взыскании с Accles Holdings Limited 910 млн рублей долга, а также о взыскании с Беляева, Бухарина, Несиса и ICT солидарно в пользу АО "Открытие холдинг" 7,3 млрд рублей убытков поступили в суд в марте 2023 года.

В марте 2024 года они были удовлетворены, в июне апелляционный суд оставил определение в силе.

Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Булатову.

В судебном акте отмечалось, что "общий размер обязательств должника составляет 569,4 млрд рублей, что подтверждается представленными в материалы дела документами".

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей.

Самые крупные требования подали банк "Траст" - на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" – на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" – на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" - на 56,6 млрд рублей.

19 июля 2022 года суд признал "Открытие холдинг" банкротом. В реестр его кредиторов по состоянию на эту дату включены требования на сумму более 920 млрд рублей. Крупнейшим кредитором является банк "Траст", размер задолженности "Открытие холдинга" перед которым составляет порядка 450 млрд рублей.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в РФ, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".