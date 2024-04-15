Суд решил взыскать с экс-бенефициаров "Открытие холдинга" 7,3 млрд руб. убытков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце марта решил солидарно взыскать с троих бывших бенефициаров "Открытие холдинга" и одной компании в пользу холдинга 7,3 млрд рублей убытков.

В определении суда, размещенном на сайте, уточняется, что денежные средства взыскиваются солидарно с бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, экс-гендиректора компании "Открытие брокер" Александра Бухарина, кипрской компании Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd Александра Несиса, а также самого Несиса.

Во взыскиваемую сумму 7,3 млрд рублей вошли 3,1 млрд рублей основного долга, остальное – проценты.

Суд также по заявлению конкурсного управляющего холдинга Марии Булатовой признал недействительным совершенный 18 июня 2019 года платеж компании Accles Holdings Limited в пользу АО "Открытие холдинг" в размере 910 млн рублей, а также восстановил задолженность этой компании перед холдингом по договору займа от 5 июня 2015 года на сумму 910 млн рублей.

Заявления Булатовой о взыскании с Accles Holdings Limited 910 млн рублей долга, а также о взыскании с Беляева, Бухарина, Несиса и ICT солидарно в пользу АО "Открытие холдинг" 7,3 млрд рублей убытков поступили в суд в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Булатову.

В судебном акте отмечалось, что "общий размер обязательств должника составляет 569,4 млрд рублей, что подтверждается представленными в материалы дела документами".

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей.

Самые крупные требования подали банк "Траст" – на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" – на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" – на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" – на 56,6 млрд рублей.

19 июля 2022 года суд признал "Открытие холдинг" банкротом. В реестр его кредиторов по состоянию на эту дату включены требования на сумму более 920 млрд рублей. Крупнейшим кредитором является банк "Траст", размер задолженности "Открытие холдинга" перед которым составляет порядка 450 млрд рублей.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в РФ, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива – банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".