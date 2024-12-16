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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Застройщикам разрешат использовать свои стандарты отделки и отступать от техрегламентов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Застройщики смогут использовать собственные стандарты качества отделки квартир вместо требований технических регламентов, несоответствие которым сейчас позволяет дольщикам взыскивать компенсацию за недостатки в отделке. Это устанавливает подготовленный комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ ко второму чтению законопроект.

Изменения предлагается внести в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...".

По действующим нормам этого закона, застройщик обязан передать дольщику квартиру, качество которой соответствует требованиям технических регламентов. Это позволяет дольщикам, обнаружив несоответствия им, обращаться в суд и требовать с застройщика уменьшения цены квартиры, возмещения расходов на устранение недостатков, убытков, неустойки (штрафов, пеней).

Теперь депутаты предлагают отказаться от этого требования к качеству. Вместо этого застройщики будут вправе использовать свои стандарты качества отделки, предусмотрев это в договоре с дольщиком. При этом собственные стандарты застройщика, согласно проекту, должны иметь требования к качеству не ниже минимальных, установленных Минстроем.

Кроме того, депутаты намерены ограничить сумму, которую может взыскать дольщик в случае несоответствия отделки квартиры стандартам застройщика. Эта сумма "не может превышать три процента от цены договора, если уплата денежных средств в большем размере не предусмотрена договором", говорится в проекте. Такое ограничение предполагается для случаев, когда застройщик нарушил требования к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования.

До одного года предложили депутаты сократить минимальный срок гарантии на отделку в квартирах. Больший срок гарантии застройщик сможет установить при желании. До сентября текущего года срок такой гарантии не мог быть менее пяти лет, но депутаты сократили ее до трех, а теперь предложили пересмотреть срок вновь.

В судебной практике встречаются дела, когда застройщики и ранее пытались договором ограничить одним годом срок гарантии на отделку. Однако Верховный суд (ВС) РФ пресекал эту практику, признавая такое условие договора ничтожным.

Госдума Минстрой
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