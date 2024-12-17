Дума разрешила застройщикам использовать свои стандарты отделки вместо техрегламентов

Также закон ограничит сумму, которую сможет взыскать дольщик за несоответствие отделки квартиры стандартам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий застройщикам с 1 марта 2025 года использовать собственные стандарты качества отделки квартир вместо требований технических регламентов, несоответствие которым сейчас позволяет дольщикам взыскивать компенсацию за недостатки в отделке.

Изменения вносятся в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...".

По действующим нормам этого закона застройщик обязан передать дольщику квартиру, качество которой соответствует требованиям технических регламентов. Это позволяет дольщикам, обнаружив несоответствия им, обращаться в суд и требовать с застройщика уменьшения цены квартиры, возмещения расходов на устранение недостатков, убытков, неустойки (штрафов, пеней).

Принятая норма исключает из закона условие, что передаваемый дольщику объект строительства должен отвечать требованиям технических регламентов. Вместо этого застройщики будут вправе использовать свои стандарты качества отделки, предусмотрев это в договоре с дольщиком. При этом собственные стандарты застройщика, согласно документу, должны иметь требования к качеству не ниже минимальных, установленных Минстроем.

Кроме того, с 1 января 2025 года документ ограничивает сумму, которую может взыскать дольщик в случае несоответствия отделки квартиры стандартам застройщика. Она "не может превышать три процента от цены договора, если уплата денежных средств в большем размере не предусмотрена договором". Такое ограничение предполагается для случаев, когда застройщик нарушил требования к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования.

С той же даты сокращается до одного года минимальный срок гарантии на отделку в квартирах. Больший срок гарантии застройщик сможет установить при желании. До сентября текущего года срок такой гарантии не мог быть менее пяти лет, но депутаты сократили ее до трех, а теперь предложили пересмотреть срок вновь.