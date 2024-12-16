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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Минтруд предложил дать врачам-протезистам право на досрочную пенсию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает уравнять пенсионные права медицинских работников учреждений по протезированию с работниками медпунктов; они смогут выходить на пенсию раньше.

Соответствующий проект приказа Минтруда представлен на общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов.

"Согласно проекту, пенсионные права работников медицинских отделов, дневных стационаров и стационаров сложного протезирования предлагается приравнять к правам работников медицинских пунктов, являющихся структурными подразделениями организаций",- сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в понедельник.

В настоящее время сотрудники медицинских пунктов имеют право на досрочную пенсию как лица, осуществляющие деятельность по охране здоровья населения.

Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что медицинские работники протезно-ортопедических организаций, работающие в медицинских отделах и стационарах, дневных стационарах, стационарах сложного протезирования, стационарах сложного и атипичного протезирования тоже оказывают медицинскую помощь, "играют важнейшую роль в реабилитации и восстановлении наших героев".

В Минтруда напомнили, что работники медицинских пунктов имеют право выйти на пенсию вне зависимости от возраста при наличии стажа не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах.

Минтруд РФ
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