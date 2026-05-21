Парламент НАО предложил наделить чумработниц правом досрочного выхода на пенсию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предлагает включить работниц кочевого жилища в перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба парламента региона. Депутаты НАО одобрили внесение такого законопроекта в Госдуму.

С 1 сентября 2025 года чумработницы получили юридический статус: в профстандарт "Животновод" внесли новую трудовую функцию - "Работник кочевого жилища".

"Сейчас право на досрочную пенсию имеют оленеводы, рыбаки и охотники. Однако условия труда чумработниц не менее тяжелы. Теперь они получили официальный статус, и мы предлагаем уравнять их в правах с другими работниками традиционных отраслей Крайнего Севера, предоставив возможность выходить на пенсию раньше срока", - заявил вице-спикер Собрания депутатов НАО Матвей Чупров.

Оленеводы, рыбаки и охотники сейчас могут уйти на пенсию в 50 лет (для мужчин) и 45 лет (для женщин) при условии постоянного проживания в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и наличии необходимого стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

НАО Госдума Матвей Чупров
