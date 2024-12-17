РФ может увеличить количество ядерных блоков в ответ на аналогичные действия США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - РФ поддерживает количество развернутых ядерных боеголовок на уровне, установленном договором о СНВ (СНВ-3), сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Однако Москва может пойти увеличение количества ядерных боевых блоков на развернутых носителях, если на такие действия пойдет Вашингтон, сказал Каракаев в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"В настоящее время и до 5 февраля 2026 г. планируется обеспечить поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия США", - сказал Каракаев.

Он напомнил, что в феврале 2023 года в ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о приостановлении Россией действия договора о СНВ.

"Подчеркнем, что Россия не денонсировала договор о СНВ, а лишь приостановила его действие", - сказал Каракаев.

Он привел заявление МИД РФ о том, что "в целях поддержания предсказуемости Россия продолжит в пределах цикла действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения".

"То есть пока речь идет не о наращивании количественного состава, а о консервации нашей стороной таких договорных механизмов как инспекционная деятельность, подача уведомлений и участие в функционировании двусторонней консультативной комиссии", - сообщил командующий РВСН.