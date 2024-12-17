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Дума приняла закон о председательстве президента России в попечительском совете РАН

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума окончательно приняла закон, предусматривающий председательство президента России в попечительском совете Российской академии наук и возможность главы государства принимать решения о его составе.

Законом закрепляется роль попечительского совета РАН в системе органов управления академии с определением задач и функций такого совета.

Закон предусматривает, в частности, возможность попечительского совета РАН рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований.

Кроме того, к ведению попечительского совета РАН будут отнесены организационные вопросы, связанные с деятельностью академии - это согласование создания, реорганизации и ликвидации региональных отделений РАН, определения предельного количества членов академии, возможных мер господдержки РАН и иные вопросы, говорится в законе.

Согласно закону, в состав попечительского совета будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН, являющийся членом попечительского совета академии по должности.

Законом предусматривается возможность совмещения членства в попечительском совете РАН с замещением государственной должности РФ или должности гражданской госслужбы. Освобождение лиц от указанных замещаемых должностей не прекращает их членство в попечительском совете академии.

Членство в попечительском совете будет осуществляться на безвозмездной основе, а попечительский совет будет действовать на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности, говорится в законе.

РАН Госдума
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