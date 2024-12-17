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Объем бронирований гостиниц по России в этом году вырос на 16%

Объем бронирований гостиниц по России в этом году вырос на 16%
Горнолыжный курорт "Домбай"
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Количество бронирований объектов размещения по всей России выросло в 2024 году на 16% по сравнению с прошлым годом, наибольший прирост показали отели 4-5*, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Число бронирований по всем внутренним направлениям России в этом году выросло на 16,1% по сравнению с 2023 годом. Это совокупные данные туркомпаний на внутреннем рынке, а также гостиниц. Наибольший прирост показал сегмент отелей 4-5* - плюс 17,2%, бронирования гостиниц 3* выросли на 15,1%, объекты от нуля до двух звезд - 15,7%", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По его словам, наибольшим спросом пользовались традиционно Краснодарский край, на который пришлось 20,5% всех бронирований гостиниц, на втором месте Москва с долей в 18,8%, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 13,4%.

Далее следуют Московская область с долей бронирований 3,5%, Татарстан - 3,5%, Ставропольский край - 2,6%, Крым - 2,4%, Свердловская область - 1,9%, Ленинградская область - 1,7%, Нижегородская - 1,5%, Новосибирская - 1,4%, Ярославская - 1,3%, Приморский край - 1,2%, Ростовская область - 1,2% и Тюменская область - 1%.

РСТ
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