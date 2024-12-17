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Крым и Калмыкия названы лидерами по приросту турпотока в 2024 году

Крым и Калмыкия названы лидерами по приросту турпотока в 2024 году
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году наибольший прирост числа туристов зафиксирован в Крыму и Калмыкии - плюс 48%, рост интереса туристов к этим регионам связан как с улучшением инфраструктуры, так и с развитием событийного туризма, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, Архангельская область выросла на 34% по объему турпотока, Орловская - на 31%, Коми - 30%, Мурманская область - 30%, Тува - 29%.

Прирост числа туристов в Пензенской области составил плюс 29%, Московской области - плюс 27%, в Мордовии - 27%, Якутии - 25%, Тюменской области - 23%, Смоленской - 23%, Иркутской - 22%, Оренбургской - 21%, Воронежской - 21%, Москве - 20%.

Уманский отметил, что в большинстве других регионов России также наблюдается прирост турпотока, но он меньше 20%. Он добавил, что фиксируется рост спроса на отдых и размещение в городах Золотого Кольца.

"По нашим данным, спрос на размещение в отелях городов Золотого Кольца вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Это направление переживает некий ренессанс, и это хороший показатель с учетом того, что в 2027 году Золотому Кольцу исполняется 60 лет", - заключил президент РСТ.

Илья Уманский Крым РСТ Калмыкия Золотое кольцо
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