Дума смягчила ограничения для зон особых условий использования территории

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании порядка установления зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

"Сегодня мы говорим об определенной и очень осторожной либерализации режима использования ЗОУИТ для того, чтобы и стройку не остановить, и сохранить используемый режим земельных участков, который связан, во-первых, с безопасностью жителей, а во-вторых, с безопасностью объектов, например, газопроводов, линий связи и так далее, для их качественной и правильной эксплуатации", - отметил в своем докладе зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Он подчеркнул, что законодателям еще предстоит большая работа, связанная с подзаконными актами.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в рамках отмены избыточных процедур в строительстве законопроектом предусматривается исключение необходимости установления ЗОУИТ в момент получения застройщиком разрешения на строительство. В отношении строящихся объектов вводится обязанность по установлению ЗОУИТ после ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что законопроект, предлагающий сократить действующий перечень видов охранных и санитарных зон и пересмотреть подход к их созданию, был внесен в Госдуму весной текущего года. Под проект попадают охранные, санитарно-защитные, приаэродромные территории.

Напомним, что в 2018 году был установлен закрытый перечень из 28 видов зон ЗОУИТ, регламентирован порядок установления, прописана необходимость включения данных о них в ЕГРН.

Сейчас "необходимость смягчения регулирования возникла в связи с тем, что существующие ЗОУИТ устанавливают по правилам, которые требуют пересмотра и не учитывают реальную градостроительную ситуацию в городах и других населенных пунктах", объясняли в Росреестре.