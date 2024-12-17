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Дума изменила распределение между федеральным бюджетом и регионами некоторых штрафов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые устанавливают, что 25% от штрафа за нарушения правил дорожного движения будет перечисляться в федеральный бюджет, у регионов останется 75%, в то время как сейчас 100% штрафа идет в регионы. Одновременно регионы получат право на зачисление в свои бюджеты 100% платы за негативное воздействие на экологию.

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Такие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта № 722023-8.

Сейчас штрафы за нарушение правил дорожного движения полностью зачисляются в бюджет региона, где работает должностное лицо, наложившее штраф или передавшее дело в суд.

Правительство предложило зачислять в федеральный бюджет 25% от суммы административного штрафа за нарушение правил дорожного движения, а 75% - в бюджет региона по месту нахождения должностного лица федерального органа исполнительной власти, органа прокуратуры или исполнительного региона, принявшего решение о наложении административного штрафа или направившего дело об административном правонарушении на рассмотрение судье.

Одновременно регионам разрешат оставлять у себя 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду, в то время как сейчас 40% платы идет в бюджеты субъектов РФ, а 60% - в бюджеты муниципальных районов и округов, бюджеты городских округов.

Органы государственной власти регионов будут вправе устанавливать нормы отчислений в местные бюджеты от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эти нормативы должны будут определяться законом о бюджете региона на текущий финансовый год и плановый период.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и ИП, осуществляющие на территории России, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России хозяйственную или иную деятельность. Исключение составляют те, кто работает исключительно на объектах IV категории - то есть отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в воздух или есть стационарные источники, которые выбрасывают не более 10 тонн загрязняющих веществ в год. К негативному воздействию на окружающую среду относят выбросы в атмосферный воздух, сбросы в поверхностные и подземные водные объекты, загрязнение недр и почв, размещение отходов производства и потребления, загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий.

Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.

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