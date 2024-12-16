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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Регионам могут разрешить оставлять у себя 100% платы за негативное влияние на природу

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс утверждены комитетом Госдумы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Регионам РФ разрешат оставлять у себя 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду, в то время как сейчас 40% платы идет в бюджеты субъектов РФ, а 60% - в бюджеты муниципальных районов и округов, бюджеты городских округов.

Поправки (№ 722023-8) в Бюджетный кодекс предложила группа депутатов, их утвердил комитет Госдумы по бюджету.

Согласно действующему законодательству, 40% платы за негативное воздействие на экологию идут в бюджеты субъектов РФ, как неналоговые доходы, а 60% в бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с внутригородским делением. В бюджеты субъектов РФ - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя поступает 100% платы.

Согласно депутатским поправкам, 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду будет с 2025 г. направляться в бюджеты регионов.

Органы государственной власти субъектов РФ будут вправе устанавливать нормы отчислений в местные бюджеты от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Эти нормативы должны будут определяться законом о бюджете субъекта на текущий финансовый год и плановый период.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании парламента 17 декабря во втором и третьем чтении.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и ИП, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную или иную деятельность. Исключение составляют те, кто работает исключительно на объектах IV категории - т.е. отсутствие выбросов загрязняющих веществ в воздух или наличие стационарных источников, которые выбрасывают не более 10 тонн загрязняющих веществ в год. К негативному воздействию на окружающую среду относят выбросы в атмосферный воздух, сбросы в поверхностные и подземные водные объекты, загрязнение недр и почв, размещение отходов производства и потребления, загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий.

Госдума
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