Минстрой составит программы подготовки специалистов в строительстве и ЖКХ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий Минстрой полномочиями по разработке типовых программ дополнительного профессионального образования для подготовки специалистов в области строительства и ЖКХ.

"Законопроект предусматривает разработку и утверждение министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства типовых образовательных программ для подготовки специалистов в строительной отрасли, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства", - отметил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что реализация законопроекта будет способствовать решению задач, определенных Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"(...) в том числе приведению профессиональной и квалификационной структуры трудовых ресурсов в соответствие с потребностями строительной отрасли, а также совершенствованию системы подготовки кадров по программам дополнительного профессионального образования с учетом перехода строительной отрасли на технологии, повышающие производительность труда", - говорится в тексте.