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Президент НОСТРОЙ отметил сложность в удерживании строительных рабочих при спаде спроса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Строительные компании в условиях снижения спроса и падения объемов работ не смогут удерживать кадры высокими зарплатами, заявил президент НОСТРОЙ Антон Глушков на заседании Общественного совета при Минстрое на тему "Подготовка кадров для жилищного строительства".

"Мы переживали за два последних года огромное увеличение объема строительства. Вместе с объемами у нас росла и стоимость, что давало возможность работодателю рублем удерживать работников или переманивать из других отраслей. Сейчас, к сожалению, на фоне стагнирующего рынка надеяться на то, что работодатель сможет и дальше в стройке удерживать рублем не получится. И это касается бюджетной стройки, это касается и коммерческого заказа", - сказал Глушков.

Он подчеркнул, что проблемы кадрового оттока в условиях рыночной экономики не могут решаться административными мерами.

Комментируя предложение вернуть распределение на предприятия после завершения обучения, Глушков напомнил, что это бы сработало, если бы были бюджетные места и бюджетные организации.

"А когда мы переходим к рынку, каким-то образом удержать молодого специалиста на рабочем месте могут условия труда и заработная плата. Поэтому надеяться на госраспределение, которое поможет в сегодняшний момент нам решить эту проблему, наверное, нет", - отметил эксперт.

В качестве пути решения проблемы он предложил отрасли "научиться существовать в каком-то стабильном, постоянном объеме спроса, объеме предложения и объеме заказа на строительные услуги".

"Еще раз призываю всех подумать над тем, как выстроить, можно сказать, плановое хозяйство, ритмичную работу строительного комплекса, потому что без нее на фоне всего происходящего последний мотив, который оставался у работодателя, а это высокая заработная плата, у нас ежедневно у работодателей тает. И этого инструмента у нас не остается", - обратился Глушков к представителям строительных компаний.

Антон Глушков НОСТРОЙ Минстрой
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