Минобороны РФ сообщило о полете двух бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более пяти часов", - отметили в ведомстве во вторник.

"На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств", - сообщили в министерстве.