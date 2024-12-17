Минфин ждет вложения в программу долгосрочных сбережений в 2024 году около 200 млрд рублей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минфин прогнозирует, что объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) по в 2024 году превысит 200 млрд рублей, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на финансовом онлайн-марафоне Finversia 2024.

"Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца года мы оцениваем, что планка превысит 200 млрд рублей", - сказал он.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин ранее говорил, что к 6 декабря участниками программы стали более 2,4 млн граждан, объем вложений в нее с учетом переводов пенсионных накоплений и софинансирования достиг 171 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

По поручению президента Владимира Путина, за 2024 год объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.