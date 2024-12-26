Объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 2024 г. может достичь почти 220 млрд руб.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам 2024 года на уровне около 220 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы в этом году открыли возможность участия людей в программе долгосрочных сбережений. Видим, что за год мы сможем привлечь порядка 220 млрд рублей таких сбережений", - сказал Силуанов в ходе лекции "Российский финансовый рынок: новый импульс развития и роста".

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин ранее говорил, что к 6 декабря участниками программы стали более 2,4 млн граждан, объем вложений в нее с учетом переводов пенсионных накоплений и софинансирования достиг 171 млрд рублей.

Замминистра финансов Иван Чебесков в декабре говорил, что объем вложений в ПДС по итогам года ожидается выше 200 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.