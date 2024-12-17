Сель сошел на железнодорожный путь в Краснодарском крае

Возможны задержки поездов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Движение по участку железнодорожного пути приостановлено в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сошедшего во вторник селя, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"17 декабря с 17:28 из-за схода селевых масс, вызванного сильными затяжными дождями и переувлажнением почвы, приостановлено движение по однопутному участку пути на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже в Туапсинском регионе СКЖД" , - говорится в сообщении.

В связи с этим ожидаются задержки пассажирского поезда №310 Адлер-Воркута и электропоезда "Ласточка" №834 Имеретинский Курорт - Майкоп.

Для устранения последствий непогоды на место выехала бригада железнодорожников и спецтехника.