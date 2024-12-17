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На Кубани возобновилось движение поездов, прерванное сходом селя

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе Краснодарского края возобновилось движение поездов по участку, куда ранее во вторник сошел сель, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"В 20:02 восстановлено движение поездов по однопутному участку на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже в Туапсинском регионе Северо-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении.

Из-за перерыва 12 поездов задержались на периоды вплоть до трех часов. Это поезда №310 Адлер - Воркута, №128 Адлер - Красноярск, №402 Адлер - Анапа, №36 Адлер - Санкт Петербург, №14 Имеретинский Курорт - Саратов, №834 "Ласточка" Имеретинский Курорт - Майкоп, №6808 "Ласточка" Имеретинский Курорт - Туапсе, №6011 Туапсе - Аэропорт Сочи, №6046 "Ласточка" Аэропорт Сочи - Туапсе, №816 "Ласточка" Роза Хутор - Краснодар, №6832 Имеретинский Курорт - Туапсе, №6811 Туапсе - Имеретинский Курорт.

Движение из-за схода селя было остановлено с 17:28.

РЖД СКЖД Туапсе Туапсинский район Краснодарский край
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