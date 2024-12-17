Танкер потерял ход в районе курильского острова Симушир, на борту 19 человек

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Танкер "Меркурий", на борту которого находятся 19 человек, потерял ход рядом с курильским островом Симушир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В Тихом океане, в 50 км северо-восточнее о. Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер "Меркурий". На борту судна находятся 19 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что угрозы жизни экипажа нет.

"Из порта г. Корсаков вышло спасательное судно "Рубин" морской спасательной службы и направилось к аварийному судну для буксировки его в порт", - сообщили в ведомстве.