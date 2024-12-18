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Что случилось этой ночью: среда, 18 декабря

Выборщики подтвердили победу Трампа, США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова, танкер потерял ход в районе Курил

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Коллегия выборщиков подтвердила победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп набрал 312 голосов, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 226. Для победы достаточно 270 голосов.

- Администрация президента США Джо Байдена может не успеть поставить Киеву всю одобренную Конгрессом помощь. Белый дом будет использовать часть из $5,6 млрд, которые остаются в распоряжении Байдена, сообщил The New York Times высокопоставленный чиновник Пентагона.

- США не имеют отношения к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявили в американском Госдепартаменте.

- Танкер "Меркурий" потерял ход в районе курильского острова Симушир, на борту находятся 19 человек. Их жизни ничего не угрожает, заявили в главке МЧС РФ по Сахалинской области. Из Корсакова вышло спасательное судно, оно отбуксирует танкер в порт.

- Глава ЦРУ Уильям Бернс отправился в Катар для переговоров по сектору Газа. Он обсудит с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани прогресс в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

- Автобус с 40 горняками перевернулся на трассе в Якутии. Авария произошла на технологической трассе, ведущей к ГОК "Инаглинский".

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