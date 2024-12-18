РФ поднимет на заседании СБ ООН вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия поднимет на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу вопрос о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Постоянное представительство России при ООН поднимет вопрос о совершенном теракте в ходе запрошенного российской стороной на 20 декабря заседания Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Официальный представитель МИД РФ выразила уверенность в том, что "все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились".

По ее словам, "все прекрасно понимают, что предполагаемые убийцы - а мы видели, что киевский режим взял на себя ответственность за новый теракт - это инструментарий, управляется все англосаксами, они главные выгодополучатели (...)".