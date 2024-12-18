Келлог отметил, что убийство Кириллова не будет препятствием для переговоров по Украине

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Будущий спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил, что, по его мнению, убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не окажет влияния на возможные переговоры по урегулированию кризиса на Украине.

"Я не думаю, что это станет сдерживающим фактором", - отметил Келлог в среду в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли произошедшее негативно сказаться на возможных переговорах.

Вместе с тем Келлог выразил мнение, что совершение нападений на военнослужащих вне поля боя переводит боевые действия на совершенно новый уровень.

"Я на самом деле не думаю, что это разумно. Просто это не те правила ведения войны, которые вы хотели бы установить", - заявил Келлог.

Кроме того, по мнению Келлога, избранный президент США Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского кризиса "уже в этом году" и "обе стороны конфликта готовы к переговорам".

"Президент Трамп мог бы этого добиться. У него есть видение, как это сделать. У него есть энергия, чтобы это сделать. И есть две стороны, которые в конце концов хотят встретиться и провести переговоры", - подчеркнул Келлог.

О гибели Кириллова и его помощника в результате взрыва самодельной бомбы в Москве сообщалось накануне. В среду стало известно о задержании подозреваемого в теракте - им, по данным ФСБ, оказался гражданин Узбекистана, завербованный спецслужбами Украины.

В понедельник Трамп заявил о намерении вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования украинского кризиса.

На прошлой неделе телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа провела серию переговоров с действующей американской администрацией и украинскими властями для обсуждения путей урегулирования конфликта.

Источник NBC News отметил, что команда Трампа, "вероятно, откажется от долгосрочной цели Украины в конечном счете стать членом НАТО, чтобы таким образом попытаться убедить Россию вступить в мирные переговоры с Киевом". Вместо этого Киеву, возможно, предложат "гарантии безопасности" со стороны некоторых членов альянса.

Сам Трамп не раз говорил, что намерен быстро закончить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, но деталей плана урегулирования не приводил.

При этом временами 47-й президент США выражал и иную точку зрения, признавая, что этот конфликт - сложный. Так, на прошлой неделе он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке решить проще, чем уладить ситуацию на Украине. "Я думаю, что Ближний Восток – это более легкая проблема для урегулирования, чем то, что происходит между Россией и Украиной", - сказал Трамп в интервью изданию Time.