В Кремле отметили, что РФ не собирается вмешиваться в грузинские события

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия никак не выстраивает отношения с новым руководством Грузии и не вмешивается в происходящее в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (отношения) никак не выстраиваются. Мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы с удивлением наблюдаем совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания беспардонного давления на грузинские власти. Оно зашкаливает", - отметил он.

"Но не нам давать советы грузинским властям, не будем этого делать", - подчеркнул представитель Кремля.