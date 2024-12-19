Митингующие в Тбилиси не желают говорить с представителями властей

Они требуют назначения новых выборов

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста против политики властей, в которой в четверг участвовали несколько сот человек, в эти часы завершается, передает корреспондент "Интерфакса".

Требования протестующих неизменны - назначение новых парламентских выборов и освобождение более 30 задержанных полицией на акциях протеста молодых людей, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Между тем у ежедневных акций протеста, проходящих с 28 ноября в центре Тбилиси, до сих пор нет конкретных лидеров, нет трибуны, нет выступлений. На все публичные предложения премьер-министра Ираклия Кобахидзе начать хоть какой-то диалог участники акций заявляют журналистам, что им не о чем говорить с нелегитимным правительством и парламентом, и заверяют о продолжении ежедневного протеста, даже в новогоднюю ночь.

В Тбилиси третий день находится генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Он уже провел встречи с руководителями Грузии, представителями оппозиции, неправительственных организаций, СМИ. Содержание этих встреч не разглашается.

В четверг стало известно о введении США и Великобританией персональных санкций против высокопоставленных лиц в МВД Грузии, обвиненных в превышении полицией силы в отношении мирных участников акции.

По информации МВД Грузии, около 150 полицейских получили травмы и ожоги из-за того, что демонстранты обстреливали их пиротехникой. После задержания в начале декабря наиболее агрессивных митингующих акции стали проходить действительно мирно без всякого полицейского надзора.