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Песков отметил, что россиян в этом году меньше волнуют международные проблемы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россиян стала меньше интересовать международная проблематика, вопросов по внешней политике на "Прямую линию" с президентом почти не поступает, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отличительная черта этого года – международная проблематика в этом году меньше волнует россиян", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я не социолог и не могу объяснить - почему. Традиционно россияне очень открыты миру и их волнуют события в мире. Но по обращениям, которые поступают президенту на этот раз, они (международные темы) далеко не на первом месте", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что вопросов по международной тематике в Кремле ждут 19 декабря от журналистов.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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