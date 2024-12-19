Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией"

Россиян, прежде всего, интересует все, что связано с СВО, но мало беспокоит "международка"

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в полдень по традиции подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году будет вновь совмещена с "Прямой линией".

Данный формат мероприятия уже был опробован главой государства дважды: год назад и во время пандемии в 2020 году. До этого "Прямая линия" и большая пресс-конференция всегда проводились в разное время.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил совмещение этих форматов напряженным графиком Путина, в котором трудно выкроить несколько раз в год много времени для подготовки к столь масштабным мероприятиям, но заверил, что, если потребуется, отдельная "прямая линия", проводившаяся летом, может возобновиться.

В этом году, как и прежде, в пресс-конференции примут участие не только журналисты из разных регионов страны, но и иностранцы. В их числе будут представители западных СМИ, аккредитованные в Москве. Некоторые журналисты специально прилетели в Россию на это мероприятие, сказал Песков.

Традиционно на "прямую линию" приходят миллионы вопросов от россиян. Граждане могут позвонить в колл-центр, написать смс или обращение через сайт программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Кроме того, задать свой вопрос можно с помощью социальных сетей. По мере приближения к началу программы число звонков и смс от россиян увеличивается до размеров шквала, а количество обращений через соцсети уменьшается.

Прием обращений ведется вплоть до окончания программы. Как правило, к этому моменту их число превышает 2 млн и часть из них уже отправляются в работу в органы власти.

В этом году при сборе и обработке вопросов впервые использовался искусственный интеллект. Согласно данным нейросети GigaChat, по состоянию на вечер среды на "Прямую линию" с президентом поступило более 1 млн 700 тыс. обращений, в том числе более 900 тыс. звонков. В колл-центр поступают звонки и из европейских стран, в основном, от выходцев из России. Есть также и обращения от иностранцев, в частности, о получении российского гражданства.

Пресс-секретарь главы государства сказал, что нейросеть позволит к моменту начала программы иметь представление обо всех поступивших вопросах и темах.

"Сколько бы вопросов не пришло, они все будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента к людям. Мы будем понимать проблемы в каждом регионе, в каждом городе, будем понимать возраст тех, кто задает вопросы. Это очень важная технология", - сказал пресс-секретарь, заметив, что в доработке системы участвовали специалисты "Сбербанка" совместно с ОНФ.

К сбору и анализу обращений в этом году также были привлечены участники специальной военной операции. В частности, в колл-центре работали ветераны СВО, получившие инвалидность по зрению.

Как правило, Путин начинает усиленно готовиться к подведению итогов года за несколько дней до мероприятия. Он знакомится с массивом обращений граждан, общается с главой правительства, министрами и вице-премьерами РФ, проводит совещания с руководством своей администрации. Накануне мероприятия его пресс-секретарь сообщил, что процесс подготовки напряженный - президент отказывается от публичных мероприятий.

За неделю до "Итогов года" наиболее популярные темы обращений к Путину назвала нейросеть Сбера GigaChat. По данным системы, большая часть обращений, связана с транспортной инфраструктурой, медициной, пособиями, качественным и доступным жильем.

А накануне "Итогов года" Песков сообщил, что в число приоритетных тем, которые поднимают россияне в своих обращениях, вышли вопросы, связанные со специальной военной операцией и решением проблем тех, кто в ней участвует. Общество интересуется перспективами развития ситуации на фронтах и ходом боевых действий. Кроме того, россияне задают вопросы, касающиеся экономического развития и проблем в этой сфере.

Пресс-секретарь президента особо отметил, что россиян стала меньше интересовать международная проблематика, а вопросов по внешней политике поступило значительно меньше, чем обычно.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Исключением стал 2022 год - тогда ни "Прямая линия", ни большая пресс-конференция не проводились. Как правило, подобные мероприятия не имеют четкого хронометража. Однако они всегда продолжительные по времени и насыщенные по содержанию.

Самая длинная "Прямая линия" состоялась в 2013 году. Тогда Путин общался в прямом эфире со зрителями 4 часа 47 минут, а количество обращений превысило три миллиона. А в 2008 году президент поставил рекорд общения с журналистами: в ходе большой пресс-конференции он ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.