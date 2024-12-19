Спасатели из-за непогоды отложили поиски с воздуха пропавшего на Камчатке Ан-2

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Непогода не дала вертолету Ми-8 МЧС России вылететь в четверг на поиски пропавшего на Камчатке легкомоторного самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Главного управления по Камчатскому краю.

"Вертолет Ми-8 МЧС со спасателями на борту находится в готовности вылететь в район происшествия, но погодные условия не позволили ему вылететь к месту поиска", - говорится в сообщении.

Планируется, что вертолет с 15 спасателями на борту вылетит на поиски в пятницу утром.

В то же время к выезду из Петропавловска-Камчатского на место поисков готовится сводная наземная группировка спасателей.

"Со всем необходимым снаряжением для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи готовится сводная группировка спасателей. Они выдвинутся из Петропавловска-Камчатского", - отметили в МЧС.

Ожидается, что на место эта группировка спасателей доберется в пятницу днем.

Как сообщалось, в настоящее время в районе поисков идет ливневый снег, там сплошная облачность на высоте 300-600 метров.

Самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем по местному времени.

На борту самолета были три человека (члены экипажа). У "кукурузника" орловской авиакомпании "Фаеравиа", который вез коммерческий груз, на высоте 700 метров сработал аварийный радиомаяк. В пункт назначения самолет вовремя не прибыл. Ближайший от предполагаемого места пропажи (80 км) населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Идет поисково-спасательная операция.

По факту случившегося проверку проводят Следственный комитет и прокуратура.