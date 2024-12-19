На Камчатке пропал самолет Ан-2

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково-Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет, сработал датчик аварийный", - написал Лебедев в соцсетях.

По его данным, началась поисково-спасательная операция.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что, по предварительным данным, на борту легкомоторного самолета Ан-2 находятся три человека.

Для проведения поисковых мероприятий из села Тиличики вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

К вылету из города Елизово готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю и краевыми спасателями КГКУ "ЦОД".

Обстоятельства утраты связи с самолетом выясняет Камчатская транспортная прокуратура. По данным ведомства, связь с ним пропала в четверг около 13 часов по местному времени (04:00 по Москве).

"В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.